Развожаев: качество работы ГУПов очень невысокое

Михаил Развожаев считает, что часть подведомственных правительству Севастополя предприятий можно закрыть, а эффективность руководителей государственных предприятий находится на низком уровне. Об этом сегодня, 28 декабря, он сообщил на итоговой пресс-конференции.

«Сейчас постепенно мы предприятия приводим в чувства, некоторые вообще можно закрыть безболезненно и ничего мы от этого не потеряем. Мы будем инвентаризировать ГУПы, будем повышать эффективность, с долгами естественно рассчитаемся. Вообще качество работы ГУПов очень невысокое – это вопрос непосредственно к руководителям. У нас и управляющие компании тоже в статусе ГУПов – к ним тоже много вопросов», — подчеркнул градоначальник.

Также было отмечено, что ситуация с ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» постепенно улучшается, а все долги ГУП «Агентство Союзпечать» будут выплачены в следующем году.

Также градоначальник пообещал разобраться куда были потрачены средства от продажи зданий Союзпечати.

Напомним, директор департамента транспорта Павел Иено рассказал, что предприятие «Севэлектроавтотранс» накопило миллионные долги за непогашенные лизинговые платежи, которые накопились из-за низких доходов в прошлом году.

Дмитрий Островский