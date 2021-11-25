Должность Кирпичникова занял его зам

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Исполняющим обязанности директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя назначен Максим Рожков, сообщает ForPost со ссылкой на департамент.

Ранее Максим Рожков занимал должность первого заместителя директора департамента и отметился на рейдах по контролю за розничными ценами на социально значимые группы товаров, а также сезонных ярмарках города.

Напомним, на бывшего директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка города Севастополя Вадима Кирпичникова возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Ольга Сурикова