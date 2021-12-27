В Севастополе сменился директор департамента образования и науки

Богомолову уволили до Нового года

Правительство Севастополя покидает директор департамента образования Елена Богомолова. Об этом сегодня, 27 декабря, на аппаратном совещании сообщил губернатор Михаил Развожаев.

После Нового года департамент возглавит Лариса Сулима.

Губернатор отметил, что официальное назначение исполняющим обязанности состоится с 10 января следующего года, но коллективу он решил представить ее сегодня.

«Лариса Олеговна имеет большой опыт в образовании, более 20 лет опыт работы. С 18 года в Москве отвечала за информационное сопровождение регионально-ведомственных проектов, как раз то, что касается деятельности национальных проектов образования, курировала создание точек РОСТа по всей стране. Имеет опыт и знание по лучшим образовательным практикам по всей стране, которые, я надеюсь, будут активно развиваться и у нас в Севастополе», — рассказал он.

Он предупредил, что ее ждут большие программы по капитальному ремонту и строительство школ, в которых она должна заниматься, по словам Развожаева, «идеологией» и содержанием. Попросил уделить особое внимание качеству образования, дополнительному и профобразованию.

Напомним, Елена Богомолова руководила образованием и наукой Севастополя с 2015 года.

Ольга Сурикова