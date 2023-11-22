ПСБ в Севастополе рассказал предпринимателям о возможностях для развития бизнеса на маркетплейсе

Севастопольский филиал ПСБ провел встречу с представителями бизнес-сообщества региона, посвященную работе на маркетплейсе ПСБ Маркет. О перспективах сотрудничества рассказали вице-президент банка, генеральный директор ПСБ Маркет Александр Филатов и управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

В мероприятии также приняли участие директор центра «Мой бизнес» в Севастополе Наталия Борисова, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая формация» Шерьян Сеитмеметов, представители Севастопольской торгово-промышленной палаты и «Опоры России».

ПСБ Маркет – маркетплейс группы ПСБ. На нем представлен широкий выбор товаров более чем в 20 категориях, включая бытовую технику и электронику, продукты питания, одежду и обувь, товары для здоровья и косметику, автотовары, строительные материалы и многое другое. Доставка осуществляется по всей стране, в том числе в новые регионы России. По словам Александра Филатова, развитие онлайн-торговли в Крыму и новых регионах – одна из ключевых задач маркетплейса.

«В этом году были запущены десять пунктов выдачи заказов: шесть – в Луганской и четыре – в Донецкой народных республиках, а также распределительный центр в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области. Маркетплейс активно привлекает производителей из новых субъектов РФ, чтобы помочь им развивать свой бизнес и расширять географию продаж по всей стране», – прокомментировал гендиректор ПСБ Маркета.

Для предпринимателей Крыма и города Севастополя продажа их продукции через площадку маркетплейса открывает новые горизонты, уверен управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян.

«ПСБ Маркет позволит расширить каналы сбыта и занять свободные ниши на рынке Крымского полуострова и новых регионов. На сегодняшний день число активных пользователей ресурса превысило 100 000 человек», – отметил он.

Эксперты банка подробно ответили на вопросы аудитории. Представителей бизнеса интересовали условия сотрудничества, перспективы расширения логистических цепочек и открытия пунктов приема товаров на территории Крымского полуострова.

Дополнительную информацию по вопросам работы на ПСБ Маркет можно получить в офисах ПСБ в Севастополе:

Севастополь, ул. Нахимова, 1

Севастополь, ул. Большая Морская, 33

Севастополь, проспект Октябрьской Революции, 24.

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