Ночью над Крымом сбито 4 ракеты ATACMS — Минобороны

В течение прошедшей ночи пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением американских оперативно-тактических ракет «Атакмс» по объектам на территории Крыма, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дежурными средствами были уничтожены ПВО четыре оперативно-тактические ракеты. В различных аналитических источниках указывается, что единовременное количество применяемых ВСУ ракет такого класса снизилось. Вероятно, из-за истощения запасов.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что США тайно передели Украине 100 ракет АТАСМS.