В Севастополе за 2023 год в 1,5 раза увеличилось количество пьяных на улицах

Полиция Севастополя за 2023 год зафиксировала значительное увеличение количества административных протоколов за распитие алкоголя в запрещенных местах и нахождения в общественном месте в пьяном виде.

Как рассказал начальник городской полиции Сергей Сигунов, за 2023 год количество протоколов по распитию выросло на 143 % до 4665 штук, а за нахождение в общественном месте были оштрафованы 1643 человека, что на 112% больше, чем в 2022 году.

Напомним, в Севастополе пьяный строитель во время ссоры выпрыгнул из окна четвертого этажа.