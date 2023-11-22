Митрополиту Тихону угрожают в Крыму

Митрополиту Тихону Шевкунову после переезда в Крым поступают угрозы. Из-за этого к нему впервые приставлена охрана. Об этом сообщил журналистам сам Тихон.

«У меня впервые в жизни люди, которые помогают, как выяснилось, с безопасностью. Первые несколько дней я был на полной свободе, а потом вдруг выяснились какие-то сложности, которые привели к тому, что меня передали из-за угроз и прочего на попечение уже профессиональных людей», — рассказал он.

Напомнил, епископ Тихон Шевкунов 11 октября назначен митрополитом Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии, сообщили в синоде РПЦ.

До назначения владыка Тихон был главой Псковской митрополии.

В Севастополе Шевкунов хорошо известен благодаря тому, что является одним из вдохновителей концепции Нового Херсонеса и автором пьесы, по которой поставлен «Грифон» на открытой сцене Херсонеса.