Севастополь в пятерке лучших городов страны для жизни

Об этом свидетельствуют итоги исследования Финансового университета при правительстве РФ.

Севастополь занял во всероссийском рейтинге пятое место. На первом ожидаемо Москва, на втором — Грозный, на третьем — Санкт-Петербург. Затем следуют Тюмень и Севастополь. Наш город обогнал Сочи, Калугу, Екатеринбург, Сургут и Казань.

При составлении рейтинга оценивались материальное благополучие жителей, доступность недвижимости, уровень медобслуживания и образования, состояние воды и воздуха, переработка отходов и другие показатели. Индекс качества жизни рассчитывался по результатам социологического мониторинга и на основании открытой статистики.

По данным исследования, Севастополь оказался среди регионов с наименьшими проблемами в экологии, дорожном хозяйстве, общественном транспорте и сфере ЖКХ.

При этом в Севастополе один из самых низких уровней конфликтности в общественных отношениях.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина

Видео: Первый Севастопольский