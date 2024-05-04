В Севастополе не хватает до трети участковых

В Севастополе не хватает 42 из 132 участковых уполномоченных полиции. Об этом в ходе отчета перед заксобранием Севастополя рассказал начальник городской полиции Сергей Сигунов.

По словам Сигунова, по нормативам обслуживает один такой офицер до 3500 тысяч человек. От сюда можно сделать вывод, что на действующих сотрудников лягла колоссальная нагрузка, которую, видимо, не все хотят нести. Он отметил, что с этой проблемой в полиции пытаются разобраться долгие годы, но пока она все еще крайне актуальна.

«У нас минимальное количество участковых. Очень большая нагрузка. Отсюда и страдает качество. Мы понимаем, все это взаимосвязано», — отметил Сигунов.

Начальник севастопольского УМВД отметил, что в Севастополе пытаются мотивировать идти работать в участковые посредством ремонтов участковых отделов полиции. В прошлом году, к примеру, совместно с правительством Севастополя были отремонтированы два пункта.

Сигунов также подчеркнул, что помещения для участковых не принадлежат полиции, а арендуются. Ведомство не может направлять свои средства на их ремонт. Тем не менее, единственное подшефное полиции помещение в Балаклаве отремонтируют уже в этом году.

Отметим, что на сайте городской полиции указано, что участковый в нашем городе получает от 55 до 65 тысяч рублей.

Напомним, в Севастополе выбрали самого «народного» участкового.

Дмитрий Островский