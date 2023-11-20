ПСБ в Севастополе рассказал о флагманских ипотечных продуктах

Севастопольский филиал ПСБ организовал деловое мероприятие для региональных представителей агентств недвижимости и строительных компаний. На встрече собрались более 40 компаний. Представители банка рассказали о действующих ипотечных программах и обсудили основные тенденции рынка недвижимости.

Наибольшим спросом у севастопольцев пользуется программа с государственной поддержкой «Семейная ипотека», жилищные займы по которой выдаются по льготной ставке. Ей могут воспользоваться семьи, в которых ребенок родился в 2018 году и позже, воспитываются двое и более несовершеннолетних детей либо есть ребенок с ограниченными возможностями до 18 лет.

Отдельная программа с льготной ставкой действует для ИТ-специалистов. Воспользоваться предложением могут сотрудники ИТ-компаний, включенных в реестр аккредитованных организаций. Также банк участвует в программах военной ипотеки, кредитования жилья на вторичном рынке, рефинансирования уже имеющихся жилищных займов и проч.

«Ипотека – один из наиболее востребованных банковских продуктов. ПСБ, будучи активным участником большинства государственных программ, предоставляет севастопольцам выгодные условия на приобретение жилья. Большой интерес к покупке недвижимости на Крымском полуострове проявляют жители многих регионов страны. Поэтому мы видим хороший потенциал для развития ипотечного рынка в Севастополе», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

Подать заявку на ипотечный кредит в ПСБ можно в отделении банка в Севастополе на проспекте Нахимова, 1.

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