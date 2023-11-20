Экс-замдиректора депздрава Владислав Нусинов сядет на 8 лет

Гагаринский суд вынес обвинительный приговор по делу бывшего замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислава Нусинова. Чиновника обвинили в получении взятки и халатности.

Следующие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.

В 2020 году Нусинов заключил 4 государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций. При этом он и заключил указанные договоры по завышенным ценам.

​В результате бюджету города причинен ущерб в размере свыше 20,8 млн рублей. ​

Кроме того, он же путем вымогательства получил от генерального директора коммерческой организации взятку в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах.

​В ноябре 2021 года сотрудники УСФБ России задержали Нусинова. ​

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок​ 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф в размере 8 млн рублей и лишение права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет.

​Осужденный взят под стражу в зале суда.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот сюжета НТС