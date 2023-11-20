Экс-замдиректора депздрава Владислав Нусинов сядет на 8 лет

Гагаринский суд вынес обвинительный приговор по делу бывшего замдиректора департамента здравоохранения Севастополя Владислава Нусинова. Чиновника обвинили в получении взятки и халатности.
Следующие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.
В 2020 году Нусинов заключил 4 государственных контракта на приобретение комбинезонов и респираторов для нужд медицинских организаций. При этом он и заключил указанные договоры по завышенным ценам.
В результате бюджету города причинен ущерб в размере свыше 20,8 млн рублей.
Кроме того, он же путем вымогательства получил от генерального директора коммерческой организации взятку в виде выполнения ремонта в принадлежащих ему апартаментах.
В ноябре 2021 года сотрудники УСФБ России задержали Нусинова.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, ему назначены штраф в размере 8 млн рублей и лишение права занимать должности на госслужбе сроком на 5 лет.
Осужденный взят под стражу в зале суда.
Дарья Тимофеева
Фото: скриншот сюжета НТС