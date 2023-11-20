В Севастополе простились с еще одним воином

Сегодня, 20 ноября, в Севастополе простился с гвардии младшим сержантом Валерием Стадниченко.

Валерий Владимирович родился и вырос в Севастополе. Окончил гимназию №8, затем учился в Севастопольском государственном

университете, учебу часто совмещал с работой, всегда стремился быть самостоятельным. В 2016-2017 году проходил срочную военную службу. После окончания службы снова учился в СевГУ. В 2021 году подписал контракт о прохождении военной службы в резерве. После начала СВО добровольно призвался в ряды Вооруженных Сил РФ и был направлен для прохождения службы в 810 отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота.

Участвовал в штурме завода им.Ильича в Мариуполе, затем воевал на Угледарском направлении, был ранен. За мужество и героизм, проявленные в боях, награжден правительственными наградами. После ранения вновь вернулся на фронт. Говорил, что не может оставаться здесь, когда там там его сослуживцы, друзья. Валерий Владимирович геройски погиб в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.