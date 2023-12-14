ПСБ в Севастополе наградили за вклад в формирование финансовой культуры региона

Севастопольский филиал ПСБ отмечен благодарственным письмом Росссийского общества «Знание» за плодотворную работу и поддержку просветительских проектов. Об этом сообщил председатель регионального отделения РОЗ, ректор Севастопольского госуниверситета Владимир Нечаев на итоговом собрании членов организации. Благодарность вручили управляющему Севастопольским филиалом ПСБ Арсену Тананяну.

В рамках сотрудничества с РОЗ специалисты банка регулярно проводят в городе лекции по финансовой грамотности. В этом году прошли встречи, посвященные кибербезопасности и основам управления личным капиталом, в планах – открытые лектории о формировании финансовых «подушек безопасности», инвестиционных счетах и «налоговом кешбэке». Просветительский проект реализуется ПСБ совместно с региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение первых».

«В октябре между ПСБ и Севастопольским отделением «Движения первых» было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Совместная работа позволила охватить просветительскими мероприятиями широкую аудиторию школьников и студентов. На встречах мы стараемся доступным языком раскрыть сложные темы финансов и предпринимательства. Надо сказать, что ребята активно участвуют в обсуждении, задают много вопросов. Такой диалог полезен для всех: и для молодежи, которая узнает новую полезную информацию, и для сотрудников банка, получающих возможность попробовать себя в роли лекторов», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.