Владимир Путин: Речи о запрете абортов в России не идет

Об этом глава государства заявил во время прямой линии.

«Что касается этих запретов я вспомнил об антиалкогольной кампании. Мы помним к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к самогоноварению и к увеличению жертв от этих отравлений. Здесь в этой области, о которой мы сейчас говорим, тоже надо действовать очень аккуратно», — отметил президент.

Президент отметил, что ему известна позиция церкви по данному вопросу и другой позиции у церкви быть не может.

В то же время, по словам Путина, государство заинтересовано в том, чтобы женщина, узнав о своей беременности приняла решение сохранить ее.

Напомним, ранее в ряде регионов России власти рекомендовали частным клиникам отказаться от проведения абортов.

В частности, такое решение приняли в соседнем Крыму.

Дарья Тимофеева