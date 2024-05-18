Севастопольцев приглашают на «Ночь музеев»

Бесплатные экскурсии, концерты и матер-классы ждут севастопольцев и гостей города в «Ночь музеев» на площадках Музея героической обороны. В этом году масштабные мероприятия Всероссийской акции, к которой наш город присоединяется в восьмой раз, пройдут на Малаховом Кургане и Сапун-горе в субботу, 18 мая.

На Малаховом кургане в 16 часов открываются тематические площадки, посвященные разным периодам истории нашего города. Для гостей разного возраста подготовлены интерактивы. Вечером выступят творческие коллективы города. Зрители увидят спектакль «Сашка» в исполнении Театра юного зрителя.

В Год семьи «Ночь музеев» посвятили семейным династиям и их реликвиям.

В 16:00, 17:30, 19:00 на мемориальном комплексе «Сапун-гора» пройдут иммерсивные экскурсии «Аллегро с огнем». Экскурсоводы расскажут о борьбе с минной опасностью и о разгадке секрета смертоносного оружия.

С 18:00 до 22:00 пройдут экскурсии по Диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».

В Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого в 18:00, 19:00 и 20:00 можно будет посетить экскурсию по выставке одной картины А. А. Дейнеки «Оборона Севастополя». Ее впервые привезли в город-герой к 80-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков и к 79-летию Великой Победы.

В этом году «Ночь музеев» 2024 в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет днем.

В 12:00 в Византийском дворике состоится викторина по истории древнего города.

В 12:30 начнется презентация книги «Возвращение в Херсонес».

В 13:00 в зале временных выставок Византийской экспозиции музея-заповедника откроется новая выставка «Возвращение в Херсонес».

С 13:30 до 15:00 в Византийском дворике пройдет мастер-класс по скетчу. Также в этот день в музее гостей будут ждать интерактивная фотозона, фудкорт и аквагрим.