В Севастополь может вернуться ночной тариф на общественный транспорт

Власти Севастополя прорабатывают вопрос о возвращении в город ночного тарифа на общественный транспорт, пишет портал ForPost, ссылаясь на официальный ответ Департамента транспорта под сообщением в одном из городских пабликов.

Севастополец возмутился тем, что 9 мая после 23:30 не смог уехать на общественном транспорте на проспект Генерала Острякова, хотя, согласно контракту, транспорт должен курсировать по этому маршруту до полуночи.

«Принимая во внимание работу социально значимых учреждений, общественный транспорт осуществляет движение с 6:00 до 23:00. Вопрос работы общественного транспорта в ночное время по нерегулируемому тарифу прорабатывается Департаментом транспорта», — ответило ведомство в комментариях.

Отметим, что регулируемый и нерегулируемый тариф может существовать одновременно, это выгодно как пассажирам, так и перевозчикам.