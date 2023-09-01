ПСБ провел в Севастополе детский праздник «До свидания, лето!»

Севастополь, 1 сентября. – Праздничное мероприятие, посвященное окончанию лета, организовал для детей медперсонала Севастопольской городской больницы №5 банк ПСБ. Вместе с персонажами сказок и фокусником-волшебником ребята прошли интерактивный квест, ответили на вопросы викторины и поучаствовали в творческих конкурсах. Специальным гостем стал дрессированный енот Рокки, покоривший зрителей трюковым мастерством и очарованием.

Севастопольская городская больница №5 – крупнейшая медицинская организация региона. Сегодня ее штат насчитывает почти полторы тысячи человек. Учреждение стало одним из первых клиентов ПСБ в Севастополе.

«Мы дорожим доверием, оказанным коллективом городской больницы №5 нашему банку на первых шагах работы. Понимая колоссальную нагрузку, которая ежедневно ложится на плечи медперсонала, нам хотелось немного скрасить рабочие будни. Надеемся, что положительные эмоции, которыми зарядились участники, помогут ребятам и их родителям встретить новый учебный год с хорошим настроением», – прокомментировал Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.