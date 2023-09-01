Сегодня в Севастополь прибывают мощи святого великомученика Георгия Победоносца – покровителя воинства российского, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Всероссийский молебен о Победе» в мае начал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после чего ковчег с мощами побывал по многих регионах страны. Накануне состоялись молебны в новых регионах.

Встреча ковчега с мощами и молебен о Победе в Севастополе будет сегодня в 23:00 в Покровском соборе на Большой Морской.

У верующих будет возможность приложиться к мощам великомученика два дня с 7 утра до 20.00 вечера.

Мощи пробудут в Соборе Покрова Пресвятой Богородицы до 3 сентября, далее прибудут в Симферополь.

Ольга Сурикова