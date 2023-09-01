Туалет на пляже Хрустальном подешевел на 20 рублей

В Севастополе после возмущения горожан снизили цену за посещение туалет на пляже «Хрустальный» с 50-ти до 30-ти рублей. Льготным категориям населения: ветеранам боевых действий, инвалидам и пенсионерам разрешили посещать туалет бесплатно.

Об этом сообщила и.о. директора Департамента городского хозяйства Севастополя Вероника Лисовская в ответе на информационный запрос телеканала «Первый Севастопольский».

Она рассказала, что предыдущий размер оплаты был определен оператором пляжа — ООО «Мыс Хрустальный» исходя из расходов на зарплату уборщика, закупок санитарных средств и текущий ремонт помещения и сантехники. После жалоб отдыхающих якобы оператор решил закупать более дешевые гигиенические средства, что и позволило снизить цену.

Напомним, в этом году все бесплатные туалеты в Севастополе стали платными.

Ольга Сурикова