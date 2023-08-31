ПСБ презентовал севастопольским виноделам продуктовую линейку для бизнеса

Севастополь, 31 августа. – Круглый стол с участием членов Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» прошел на базе Севастопольского филиала ПСБ. В рамках встречи участники обсудили вопросы реализации приоритетного проекта «Терруар Севастополь», законодательные инициативы в сфере винного туризма и возможности сотрудничества местных предприятий с банком ПСБ.

«Севастополь с его уникальными климатическими условиями и богатым культурным наследием обладает большим потенциалом для кратного увеличения объемов винного туризма. За последнее время в регионе появилось множество небольших хозяйств, выпускающих лимитированное авторское вино. Поэтому финансовые продукты и услуги, которые ПСБ сегодня предоставляет малому и среднему бизнесу, востребованы и актуальны для севастопольских виноделов», – отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.

«Интерес к энотуризму в России растет год от года. Люди стали доверять отечественным производителям, так как те представили достойный и качественный продукт. Для дальнейшего развития проекта «Терруар Севастополь» необходимо объединение усилий всех участников: виноделов, власти и банков. При таком подходе винный туризм сможет стать одним из драйверов экономики региона», – прокомментировал Александр Рыбченко, директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь».