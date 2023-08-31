В Севастополе ЛДПР выступает за индивидуальный подход в питании детей в школах

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что нужно обязать образовательные учреждения заменить продукты и блюда на соответствующие ограничениям в питании детей

«Наша инициатива направлена на воспитание здорового и крепкого поколения. Важно поддержать родителей и помочь им обеспечить детям здоровое и сбалансированное питание, когда дети находятся на обучении вне дома. Образовательные организации обязаны предоставить замену пищевых продуктов и блюд для обучающихся, имеющих ограничения в питании по состоянию здоровья. В случае невозможности обеспечить данные условия, необходимо создать условия хранения и разогрева продуктов и блюд, приготовленных для детей дома», — считает Леонид Слуцкий.

Эту тему неоднократно поднимали депутаты фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя во главе с вице-спикером Ильей Журавлевым.

Депутаты обсуждали неоднократно проблемы школьного питания во время заседания комитета по образованию, науке, культуре и спорту. Тогда депутат ЛДПР Артем Гордиенко отметил, что категория школьников, имеющих особенности в приеме пищи в связи с физиологическими нарушениями организма, не получает бесплатное питание, предусмотренное действующим законодательством.

По итогам заседаний было принято решение о проведении ряда мероприятий для обеспечения возможностей осуществления контроля за качеством организации питания в школах города Севастополя.

Также ранее было принято решение о необходимости использования типового меню. Департаментом образования ведется такая работа.

Кристина Ветер

Фото: пресс-служба ЛДПР