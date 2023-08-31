Стипендию правительства Севастополя будут получать 59 учащихся

Правительство Севастополя на последнем заседании утвердило размер стипендии, которую учащиеся будут за особые успехи в научной, учебной и общественной деятельности.

В этом году 59 номинантов представлены к присуждению стипендии, в том числе и творческие коллективы.

В список счастливчиков вошли учащиеся школ, колледжей, высших учебных заведений, дополнительного образования и детские творческие коллективы.

Как уточнил и.о. главы департамента образования Максим Кривонос, размер выплаты зависимости от направления: в школе — 10 тысяч рублей, для студентов СПО и вузов — 15 тысяч рублей, дополнительное образование — 5 тысяч рублей и для детских коллективов (для целого коллектива)- 15 тысяч рублей.

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Ольгу Сурикова