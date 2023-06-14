ПСБ наградил победителей конкурса «Лучший предприниматель года» в Севастополе

Итоги конкурса «Лучший предприниматель года», впервые прошедшего в Севастополе, подвели на праздничном мероприятии, посвященном 240-летию города-героя. Конкурс, который при поддержке ПСБ провел центр «Мой бизнес», собрал более 40 заявок на участие от индивидуальных предпринимателей и организаций, желающих побороться за звание лучших в своем деле.

Победителей определили в 12 номинациях среди предпринимателей, развивающих бизнес в сферах сельского хозяйства, услуг, торговли, производства, а также назвали лучшего в номинации «Самый успешный старт».

В состав конкурсной комиссии вошли управляющий ПСБ в Севастополе Арсен Тананян, директор центра «Мой бизнес» Наталья Борисова и представители бизнеса. Выбирая победителей, эксперты учитывали экономическую и бюджетную эффективность, социальную ответственность бизнеса, динамику роста, инновационность и лидерство в отрасли.

«ПСБ, как банк, ориентированный на поддержку малого и среднего предпринимательства, рад быть причастным к такому значимому региональному проекту, позволяющему находить и поощрять перспективных и инициативных предпринимателей. На конкурс были представлены по-настоящему интересные и динамично развивающиеся бизнес-проекты, которые могут стать движущей силой для экономического и социального развития Севастополя, вдохновить и мотивировать жителей города на создание своего бизнеса», — отметил Арсен Тананян.

Победителей наградили дипломами и памятными призами. Также они получили право использовать в рекламных материалах и документации звание победителя конкурса.

«Ключевая цель конкурса – популяризация образа успешного предпринимательства в Севастополе и тиражирование позитивного опыта ведения бизнеса. Я уверена, что победители этого года покажут рост и достигнут еще больших высот в своем бизнесе. Надеюсь, что конкурс станет ежегодным и будет способствовать появлению в Севастополе новых малых и средних компаний, развивающих свое дело на самом высоком уровне» — подчеркнула Наталья Борисова.