Банк «Россия» вложит около 5 млрд рублей в Инкерманский завод марочных вин

Банк «Россия» вложит в развитие Инкерманского завода марочных вин около 5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Трехсторонне соглашение между правительством города, банком и заводом подписано сегодня на ПМЭФ.

«Соглашение предусматривает не только реконструкцию завода, но и создание нового туристического кластера в рамках проекта «Винный терруар в Севастополе». Общий объем инвестиций порядка 5 миллиардов рублей — это беспрецедентная историческая инвестиция в винодельческую отрасль Севастополя», — написал он.

Развожаев назвал заключенное соглашение «долгожданным, по сути — историческим событием».

Он добавил, что собственник планирует не просто сохранить предприятие, а увеличить количество рабочих мест, сделать из завода одно из самых современных винодельческих предприятий страны и одно из самых масштабных туристических мест города.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о передаче Севастополю детского художественно-эстетического центра, созданного на территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

Ольга Сурикова