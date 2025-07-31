Летний сезон проходит, а оператора для «Вязовой рощи» так и не нашлось

В Севастополе стартовал очередной конкурс на благоустройство пляжа «Вязовая роща». Уже по традиции — с надеждой, что вот теперь-то точно найдётся тот, кто возьмёт этот участок побережья под своё крыло, вложится в благоустройство, обеспечит безопасность и создаст комфорт для всех. Только есть одно «но»: предыдущие несколько конкурсов завершился нулём заявок. И, судя по всему, этот рискует повторить его судьбу.

Хотя пляж формально считается общедоступным, путь к нему скорее напоминает квест: сначала надо пройти мимо каменных баррикад, выросших здесь ещё в украинские годы, затем миновать пляжи, где отдыхают дачники СНТ «Мираж», и только потом откроется «Вязовая роща». Территория — красивая, уединённая, с элементами цивилизации и даже арендой шезлонгов за 500 рублей. Однако официального оператора нет с прошлого года, когда договор с предпринимателем, обслуживавшим пляж, был расторгнут.

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С тех пор пляж словно завис между статусами. Его исключили из перечня благоустроенных, но при этом он выглядит лучше многих «официальных». Возможно, потому что в одной его части продолжают работать сотрудники одноимённого отеля, а другая — просто убирается от мусора.

Новый конкурс стартовал 29 июля и продлится до 1 сентября. Претенденты должны представить эскизное предложение по благоустройству пляжа, включая зонирование, инфраструктуру, визуализацию, расчёты и схему размещения нестационарных объектов. Площадь территории — 0,339 га с береговой линией 182 метра. С победителем, которого определят в сентябре, планируется заключить договор на 10 лет с инвестициями в развитие пляжа и обязательным обустройством условий для маломобильных граждан, установки спасательных постов, Wi-Fi, душевых и прочей курортной инфраструктуры. Старт вложений — не менее 50% от заявленной суммы уже в первый год.

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Проблема в том, что желающих официально взять на себя ответственность за «Вязовую рощу» не находится. Может, дело в бюрократии: эскизы, схемы, ведомости, залоги и инвестиции на 10 лет вперёд — звучит пугающе. А может, просто никто не хочет влезать в зону, где уже давно и прочно обосновался частный бизнес. Пусть даже формально — без права.

Так или иначе, факт остаётся фактом: всё лето у города не было оператора на этот пляж. И если раньше это списывали на переходный период, то теперь уже становится очевидно — история с «Вязовой рощей» зашла в тупик. Баррикады стоят, люди загорают, бизнес работает. А конкурса, кажется, никто и не замечает.

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Дмитрий Островский

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