В Карабахе демонтировали памятник Айвазовскому в день его рождения

В городе Ханкенди (ранее — Степанакерт), расположенном на территории Нагорного Карабаха, был демонтирован памятник русскому художнику-маринисту Ивану Айвазовскому. Монумент убрали 29 июля — в день рождения живописца. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на агентство по туризму Карабаха.

Памятник появился в 2021 году в рамках проекта «Аллея российской славы». Его установили при участии российских миротворцев, Русской общины НКР и местных властей. Автор скульптуры — народный художник России Салават Щербаков, известный также памятником на Поклонной горе и монументом Гейдару Алиеву в Баку.

Иван Айвазовский родился в армянской семье и считается одним из крупнейших русских художников XIX века. Снос памятника стал ещё одним эпизодом на фоне ухудшения отношений между Азербайджаном, Арменией и Россией.

Напомним, в 2021 году в Севастополе проходила выставка картин Ивана Айвазовского. Сообщалось, что средства, полученные Музеем обороны Севастополя от выставки картин великого русского художника, пойдут на финансирование перепроектирования реконструкции Исторического бульвара.

Фото: соцсети

Дмитрий Островский

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