Пляж «Золотой» в Балаклаве могут отдать в аренду на 20 лет

Пляж «Золотой» в Балаклавском районе Севастополя хотят сдать в аренду на 20 лет. Участок площадью 2,7 га с кадастровым номером 91:01:058001:1067 выставят на аукцион, следует из приказа департамента природных ресурсов от 11 июля. Об этом сообщает «Севастопольская газета».

Начальная цена — 1,063 млн рублей в год, шаг аукциона — 53,15 тысячи. Торги пройдут в электронной форме.

Формально участок значится как лесной и расположен на территории природного заказника «Мыс Айя». Однако в перечне мест, где допускается обустройство пляжей и туристической инфраструктуры, он не указан. Несмотря на это, участок предлагается для аренды именно с целью рекреационного использования.

Пляж «Золотой» в этом году не вошёл в официальный перечень пляжных территорий Севастополя, и оператор для его обслуживания не выбирался. По всей видимости, власти готовят площадку к передаче частному инвестору через лесной аукцион.

Напомним, возле Байдарских ворот появится участок под туробъекты — в перспективе там может вырасти гостиница.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города