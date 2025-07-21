«Как срач был, так и остался» — Развожаев о пляже Хрустальном

Городское хозяйство
21-07-2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал состояние центрального пляжа на мысе Хрустальном

Глава города порекомендовал своим подчиненным провести беседу с оператором пляжа и вынести ему предписание. Последней каплей Развожаев назвал «модернизацию» резиной травмоопасных лестниц. 

«Вроде пошли на встречу в разных направлениях. Обещалось, что это будет образцовый пляж города Севастополя. В итоге — как срач был, так и остался и все остальное мало кого радует», — отметил губернатор и добавил, что если он не хочет работать, «другие захотят работать».

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