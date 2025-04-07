Пляж возле дома Алсу в Севастополе сдают в аренду

Пляж «Вязовая роща» в Севастополе может в ближайшее время кардинально преобразиться. Городские власти включили его в перечень объектов, доступных для аренды, и 7 апреля объявили конкурс на право благоустройства этой территории.

В конкурсной документации речь идет о 137 метрах пляжа. От будущего арендатора требуется эскизное предложение по благоустройству зоны отдыха в едином архитектурном стиле, который утвержден правительством города. Здесь по проекту должно появиться современное пляжное оборудование, навесы от солнца, дорожки, детские площадки, уличные тренажеры, созданы условия для безопасного захода в море, в том числе для детей и маломобильных граждан, предусмотрена организация доступа к WI-Fi «из расчета на среднее количество» отдыхающих. А также установлены туалеты из расчета один на 75 человек. Емкость пляжа указывается – 360,00 человек.

Договор планируется заключить на 10 лет.

Ранее городское управление туризма сообщало, что пляж «Вязовая роща» благоустроят на средства гранта нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

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Ольга Сурикова