Мигрантам в Крыму запретили работать ещё по 48 видам деятельности — остались только стройка и туризм

Власти Крыма ужесточили ограничения на трудовую деятельность мигрантов. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, с 31 июля вступает в силу запрет ещё на 48 видов экономической деятельности, в которых ранее допускалось привлечение иностранных работников.

«На данный момент в числе разрешённых остались только сферы строительства и туризма. Моя позиция остаётся неизменной: миграционную политику необходимо ужесточить», — написал Аксенов в своём Telegram-канале.

Ранее, в апреле 2024 года, глава Крыма уже подписал указ, ограничивающий труд мигрантов по 35 видам деятельности. Он тогда подчеркнул, что считает недопустимым «бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов» на территории республики. Указ был продлён и на 2025 год, а теперь дополнен новыми ограничениями.

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Помимо этого, Аксенов направил в Госдуму и МВД предложения о внесении изменений в законодательство — в том числе о запрете въезда в Россию для семей мигрантов и отмене возможности получения гражданства по трудовой визе. По словам чиновника, в условиях высокой внутренней конкуренции на рынке труда приоритет должен оставаться за гражданами России.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев ввел запрет до конца 2024 года на привлечение мигрантов к определенным видам деятельности.

Он касался, как производства пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, так и таких областей как здравоохранение, образование, туризм. Всего в перечне 77 видов экономической деятельности.

Дмитрий Островский

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