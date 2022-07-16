Кукуруза — полезные свойства и как необычно приготовить

Попробуйте мексиканский стрит-фуд

С началом летнего сезона на пляжах появляются торговцы, которые призывают купить у них вареную кукурузу. И редко кто хоть раз да не покупал у них это лакомство. Или не варил себе дома сам.

Полезное лакомство

А давайте попробуем разобраться, кукуруза это полезное или вредное угощение. И что с нее можно приготовить, кроме традиционных салатов с использованием консервированных зерен.

За массу полезных свойств и простоту выращивания, кукурузу называют «царицей полей». У многих народов она почиталась как священный продукт, что не удивительно, ведь из нее можно делать самые разнообразные блюда высокой питательности.

Кукуруза отличается не только своим древним происхождением, но и витаминно — минеральным составом, который богат на содержание витаминов группы А, В1, В3, а кроме того В9 и С. Причем в составе кукурузы содержится достаточно большое количество природной аскорбиновой кислоты. Помимо витаминов в химическом составе початков кукурузы стоит особо отметить содержание большого количества калия, а также магния и железа. Особые, можно сказать уникальные вкусовые, а кроме того потребительские качества кукурузы открывают широкий спектр кулинарных возможностей.

Молодые початки растения употребляют в пищу в различном виде. Наибольшей популярностью пользуется, как уже говорилось, вареная кукуруза. А еще оказывается початки можно замораживать и наслаждаться зимой этим угощением.

Также вареную кукурузу, как и консервированные зерна плодов растения используют для приготовления салатов, а также первых блюд, закусок и гарниров. Примечательно то, что при достаточно низком уровне калорийности вареной кукурузы продукт отличается прекрасными насыщающими способностями.

Средний показатель калорийности вареной кукурузы находится на уровне 96 кКал, которые приходятся на 100 грамм продукта.

Благодаря своим отличительным параметрам, а кроме того уровню калорийности вареная кукуруза относится к продуктам, используемым в диетическом рационе питания.

К полезным свойствам кукурузы относят следующее:

улучшение работы желудочно-кишечного тракта;

нормализацию выработки половых гормонов женщин и мужчин;

снижение болевых ощущений при менструации;

снижение симптомов климакса;

лечение болезней печени, сердца и сосудов;

повышение свертываемости крови;

снижение уровня стресса, восстановление нервной системы;

очищение желчного пузыря и печени;

стимуляцию лактации у кормящих матерей;

препятствие развитию склероза;

остановку старения клеток организма.

Считается также, что кукуруза может остановить развитие раковых клеток.

Используется она не только в кулинарии, но и в медицине, косметологии. Маски из этого продукта помогают избавиться от пигментации кожи, выровняют тон, убирают следы акне.

Норма употребления кукурузы и вред от нее

Если кушать кукурузу в больших количествах, она не принесет большой пользы. Так что рекомендуется употреблять ее по определенным нормам.

Взрослым в сутки можно съедать примерно 150-200 г вареных зерен кукурузы или 2 небольших початка. Деткам норма уменьшается в 2-3 раза – 1 початок.

Эту норму можно повышать, если кукуруза употребляется не часто. Если же она имеется в рационе регулярно, стоит кушать ее в небольших количествах.

Считается, что при всей своей пользе, она может, конечно же, и навредить в определенных случаях.

Кукуруза способна вызывать аллергию. Так что аллергикам ее употреблять не стоит, во всяком случае, в больших количествах.

При обострении болезней ЖКТ кушать кукурузу не рекомендуют. Иногда она не переносится организмом. В этом случае ее вообще есть нельзя.

При регулярном употреблении зерен кукурузы в больших количествах, может возникнуть вздутие живота, нарушение стула. Калорийность некоторых продуктов из кукурузы высокая, так что людям с повышенной массой тела их употреблять не рекомендуется.

При беременности, кукурузу можно употреблять только с разрешения врача.

Что приготовить из кукурузы летом

Кукуруза в початках на гриле с зеленым сливочным маслом

Рекомендуем пожарить кукурузу в початках на гриле.

Предварительно замочите кукурузу в подсоленной воде, так она не пересушится на гриле и быстрее станет нежной. Готовую кукурузу очистьте и смажьте одним из предложенных вариантов сливочного масла: со вкусом барбекю и со вкусом зелени, которые идеально сочетаются с кукурузой, делая её на вкус более кремовой с пряными нотками.

Но самое аппетитное в этой кукурузе – это потрясающий аромат костра.

Ингредиенты к рецепту:

Сливочное масло барбекю 2 ст. л. рапсового масла

Половина небольшой красной луковицы, нарубленной

2 зубчика чеснока, нарубленных

2 ч. л. паприки

0,5 ч. л. молотого кайенского перца

1 ч. л. жареных семян зиры

1 ст. л. молотого перца анчо

0,5 ст. воды

160 гр. сливочного масла, слегка размягчённого

1 ч. л. вустерского соуса

8 початков кукурузы

Сливочное масло с зеленью

220 гр. сливочного масла, комнатной температуры

1/4 ст. нарубленной свежей зелени (базилик, шнитт-лук или тархун)

1 ч. л. крупнозернистой соли

Смешайте все блендером

Жареная кукуруза «Конфетти»

Можно приготовить на гарнир яркое конфетти из кукурузы, оранжевого сладкого перца, красного лука и зелени, которое подходит к любым мясным блюдам.

С початков кукурузы необходимо срезать зерна, остальные овощи мелко нарезать и все обжарить на сковороде на смеси оливкового и сливочного масла, добавив специи по вкусу. Чтоб конфетти выглядело еще пестрее, можете взять сладкие перцы разных цветов и взять часть желтой кукурузы и часть белой. Гарнир получается наполненным летними красками, ароматами и вкусами.

Кукуруза по-мексикански (стрит-фуд)

Кукуруза – один из самых популярных ингредиентов в Мексике, где в ней знают толк. Ее не только добавляют в различные блюда, но продают на каждом углу целыми початками, сдобренными различными соусами и сыром. Если вы уже устали от простой вареной кукурузы, приготовьте ее у себя дома так, как готовят мексиканские уличные торговцы.

Обжарьте початки на сковороде, до появления обугленных отметин и аппетитного кукурузного аромата, смажьте майонезным соусом со специями и сбрызните соком лайма.

После такого снека вам уже вряд ли захочется возвращаться к простой вареной кукурузе.

Также читайте, чем полезны персики и какие необычные блюда можно из них приготовить.

Ольга Сурикова