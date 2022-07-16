Шойгу поручил группировкам СВО активизироваться на Украине

Провел встречу с группировками войск «Юг» и «Центр»

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу во время инспекции российских группировок войск «Юг» и «Центр», выполняющие задачи специальной военной операции на Украине, поручил активизировать действия во всех направлениях.

После заслушивания докладов руководителей данных группировок Шойгу дал необходимые указания.

«По дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину оружия оказывается на черном рынке.

Ольга Сурикова