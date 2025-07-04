В Севастополе планируют увеличить перевалку контейнеров до 20 тысяч в год

Власти Севастополя намерены увеличить объёмы перевалки морских контейнеров в порту Камышовой бухты до 20 тысяч единиц в год к 2026 году. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев на селекторном совещании, посвящённом Дню работников морского и речного флота.

По словам главы города, в рамках инвестиционного проекта, подписанного на ПМЭФ с участием Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт» и компании «АВАЛ», уже проведено три тестовых рейса контейнеровозов вместимостью 260 контейнеров по маршруту Севастополь — Турция — Египет — Севастополь. Четвёртый рейс запланирован на середину июля.

В 2025 году планируется выйти на объёмы перевалки до 2 тысяч контейнеров, а в 2026 — до 20 тысяч. К 2030 году целевой показатель составляет 250 тысяч контейнеров в год. Развожаев подчеркнул, что развитие порта даст серьёзный импульс экономике города и всего Крымского полуострова.

Напомним, в Севастополе планируют построить новый глубоководный порт — его разместят в районе Камышовой бухты. Соглашение о реализации проекта подписали сегодня на Петербургском международном экономическом форуме.

По предварительным оценкам, в первый этап проекта инвестор вложит около 2 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на полную реконструкцию портовой инфраструктуры и создание условий для внедрения современных технологий в логистике и грузоперевалке.

Дмитрий Островский

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