Развожаев ответил, как будет решаться проблема со второй сменой в школе «Экотех»

Родителям, возможно, придется смириться

Проблему с необходимостью введения второй смены в младших классах школы «Экотех» можно будет кардинально решить только за счет строительства еще одного учебного заведения в этом микрорайоне. Об этом в ходе последнего эфира на телеканале «СТВ» заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В прямом эфире главе города поступил звонок с вопросом от одной из мам будущего второклассника. По ее словам, учеников их класса переводят во вторую смену обучения, однако родители не смогут в это время водить детей, которым только исполнится по 8 лет, в школу, а также в таком случае станет вопрос с посещением кружков.

Развожаев отметил, что сейчас еще есть время до 1 сентября, чтобы разобраться с данным вопросом, но пообещал в ближайшее время ответить конкретно на данный вопрос.

Он добавил, что школа «Экотех» стала очень востребована и популярна, при этом там даже не обсуждается возможность зачисления из других микрорайонов. Она находится на участке, где проживает большое количество семей с детьми, которые имеют право быть зачисленными именно в это учебное заведение. И, возможно, часть учеников удастся перераспределить в школу в Казачьей бухте, которая должна открыться, по прогнозам Развожаева, осенью этого года. А пока, скорее всего, вторая смена станет вынужденной, но временной мерой.

«Вторая смена ни для кого не удобно, но здесь администрация школы, их тоже можно понять, они по закону не имеют права отказать в приеме заявления на зачисление от проживающих рядом. И когда количество детей превышает возможности технические школы, они обсуждают вопрос второй смены», — сказал градоначальник.

Губернатор признал, что в данном микрорайоне нужно строить еще одну такую же современную школу.

«Со строительством наших объектов мы должны уйти от второй смены, как от явления. И вводить вторую смену в новой школе, это, мягко говоря, не здорово. Я детально разберусь. И мы постараемся этого избежать. Но вопрос сложный», — подчеркнул он.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя