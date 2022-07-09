Персики — польза, вред, что приготовить?

Успеть насладиться

Середина июля в Крыму — это не только разгар лета, но и сладкая пора персиков. Свою популярность и любовь они заслужили за нежнейших вкус, витаминный состав и способность отлично утолять жажду. Сейчас персик находится на третьем месте по количеству выращиваемых деревьев, уступая только яблокам и грушам.

Вырастили их впервые в Древнем Китае. Китайцы наделяют персики просто волшебными свойствами и считают символом бессмертия.

Огромный плюс персика в том, что он является низкокалорийным продуктом. Его можно употреблять на диете, но, естественно, в разумных количествах. Витамины и минералы в составе плода делают фрукт незаменимым помощником в борьбе с авитаминозом. В поздних сортах содержится на порядок больше витаминов, чем в ранних. В основном, поедая эти фрукты, мы можем обогатиться витаминами А, С, Р, В1 и В2.

Калорийность персика зависит от способа его заготовления. Если говорить о свежем фрукте, то в нем всего 39 калорий, а вот в сушеном эта цифра вырастает до 254 калорий, в цукатах – 343 калории. В итоге по энергетической ценности он может посоревноваться с белым хлебом.

Как правильно выбрать персики

Здесь нужно подключать не глаза, в нос. Спелый фрукт выдаст только манящий аромат.

Определить степень зрелости можно еще нажатием на поверхность фрукта. Под пальцем должна остаться небольшая вмятина, которая со временем исчезает. Если персик плотный и пружинит, то ему еще надо дозревать.

Но, по известным причинам, чаще такие плоды и срывают с деревьев. Иногда они дозревают в пути или при хранение, но это отражается на их вкусовых качествах.

Поэтому в Крыму ищите возможность купить персики рядом с местом произрастания, там удастся попробовать самые спелые и сочные сорта.

Опять же, а какой лучше выбрать мелкий или крупный вид? Иногда люди считают, что самые крупные завозятся из-за границы, а значит их срывают практически зеленными и до потребителя они доезжают с совсем другим вкусом. Однако крымские аграрии заверяют, что сорта местных персиков не уступают заморским собратьям, но значительно выигрывают у них по вкусу.

Вред персиков

Как и любой продукт, персики не могут быть абсолютно полезными для всех. Самое распространенное явление на них — это аллергические реакции. Проявляются они чаще всего высыпаниями на коже и зудом. Только людям стоит отказаться от их употребления или делать это в минималистическом количестве.

Также ворсистый фрукт обладает слабительным свойством, поэтому его стоит ограничит страдающим диареей. Исключить персики придется и тем, у кого диагностирована повышенная кислотность желудочного сока.

Люди с сахарным диабетом имеют ограничения в количестве съеденных фруктов. В небольшом количестве и при контроле сахара в крови персики разрешены.

Что приготовить из персиков

Персик, как и любой другой фрукт, отлично подходит для варки компота, смузи, приготовления желе, десертов, тортов. Из него делают варенье, джемы, сушат, морозят на зиму. А потом можно добавлять в слойки и пироги.

А мы расскажем вам самые простые и самый неординарный.

Итак, персиковый заливной пирог



Персики крупные (чищеные и резаные дольками) — 4 шт.

Масло сливочное — 4,5 ст. л.

Мука цельнозерновая — 1 стакан

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Молоко — 0,75 стакана

Сахар — 0,5 стакана



По этапам:

1. Включить духовку для предварительного разогрева до 180 градусов.

2. В сотейнике разогреть сливочное масло, перелить в жаропрочную форму размером 20х20 см.3. В миске смешать муку, разрыхлитель, молоко и сахар. Вылить тесто в форму с маслом.

4. В форму с тестом выложить ломтики персиков одним слоем, но не перемешивать. Поместить заливной пирог с персиками в разогретую духовку примерно на 50 минут.

Сырники с персиками и манной крупой



Персики — 2 шт. (250 г)

Творог — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Крупа манная — 3 ст. ложки

Мука пшеничная — 4 ст. ложки

Сахар — 3 ст. ложки

Масло растительное (для жарки) — 3-4 ст. ложки (50 мл)

Поэтапное приготовление:

Вначале приготовьте творожное тесто для сырников.

Творог переложите в миску. Сюда же вбейте яйцо и всыпьте сахар. Творог с сахаром и яйцом разомните вилкой, разбивая крупные комочки творога.

В творожную массу всыпьте манную крупу и часть муки (1 ст. ложку).

Перемешайте и оставьте творожное тесто примерно на 10 минут, чтобы манка разбухла.

Тем временем два небольших персика вымойте и переложите в глубокую миску.

Любым удобным способом доведите до кипения примерно 500 мл воды. Залейте персики кипятком и оставьте примерно на 1 минуту.

Затем осторожно извлеките персики из кипятка и сразу ополосните под струей холодной воды — такой перепад температур сделает персики чуть мягче и поможет без проблем извлечь из них косточки. Этим и займитесь: разрежьте каждый персик пополам, а потом удалите косточки. Мякоть персиков нарежьте кубиками.

Переложите нарезанные персики в творожное тесто.

Ложкой аккуратно перемешайте до равномерного распределения персиков в творожной массе.

В отдельную тарелку или миску насыпьте оставшуюся муку (3 ст. ложки). Столовой ложкой возьмите часть творожной массы и переложите в муку.

И уже в муке сформируйте круглую приплюснутую лепешку-сырник.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло. Выложите сырники в сковороду и обжарьте на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяности.

Запеченные куриные ножки с персиками



Приготовим, что называется, ресторанное блюдо. Но достаточно простое в реализации. Куриные ножки быстро замаринуются в смеси с добавлением винного уксуса и сухой аджики, а затем будут запекаться на «подушке» из персиков, лука и чеснока. Благодаря маринаду куриное мясо получается мягким, с легкой кислинкой, которая удачно переплетается со сладостью персиков.

Куриные голени — 400 г (5 шт.)

Персики — 240 г (3 шт.)

Лук репчатый — 70 г (1 некрупный)

Чеснок — 3 зубчика

Аджика сухая — 1/2 ч. ложки

Масло растительное — 1,5 ст. ложки

Уксус винный красный — 1 ст. ложка

Соль — по вкусу



Поэтапное приготовление:

Куриные ножки промойте, обсушите и отправьте в миску. Курицу посолите (0,5 ч. ложки) и поперчите (0,25 ч. ложки).

Посыпьте голени сухой аджикой.

Полейте винным уксусом и растительным маслом (1 ст. ложка). Все хорошо перемешайте, чтобы каждая ножка была покрыта специями, уксусом и маслом. Оставьте на 10-20 минут для маринования.

Минут за 5 до окончания маринования включите духовку, пусть разогревается до 180 градусов.

Репчатый лук очистите, промойте и нарежьте перьями.

Форму для запекания смажьте растительным маслом (0,5 ст. ложки) и выложите туда подготовленный лук.

Персики разделите на 2 половинки, удалите косточки. Мякоть персиков нарежьте средними дольками.

Очищенный чеснок немного раздавите плоской стороной ножа и отправьте к луку. Дольки персиков равномерно распределите поверх репчатого лука и чеснока. Все немного посолите и поперчите (по щепотке).

Выложите на персики куриные ножки.

Закройте форму фольгой.

Форму с курицей и персиками отправьте в разогретую духовку, запекайте в течение 45 минут при температуре 180 градусов. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 10-15 минут, до готовности (при прокалывании должен выделяться прозрачный сок).

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Ольга Сурикова