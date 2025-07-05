За какие сообщения в домовом чате можно сесть в тюрьму

Участники домовых чатов могут понести административную или уголовную ответственность за оскорбления, клевету, угрозы и разжигание ненависти в сообщениях. Домовые чаты считаются публичным пространством, поэтому правила здесь строже.

За ругань в мессенджерах грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Если же распространяются заведомо ложные сведения, порочащие честь и репутацию человека, наказание может достигать штрафа до миллиона рублей, обязательных работ до 240 часов или даже лишения свободы на срок до двух лет.

Угрозы причинения вреда соседям могут повлечь уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Аналогично наказываются сообщения, содержащие признаки возбуждения ненависти или унижения по национальному, религиозному или социальному признаку — от штрафа до 20 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет при повторных нарушениях.

Юристы советуют внимательно следить за своими словами в онлайн-общении и избегать конфликтов в домовых чатах.

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