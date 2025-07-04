Севастопольцам преградили дорогу к домам и требуют плату

Жители двух садовых товариществ под Севастополем — «Сахарная Головка» и «Паровоз №ЕЛ-2500» — оказались фактически отрезанными от остального города. Единственную дорогу к их домам перекрыл шлагбаум, установленный на частной территории. По словам, жителей поселков, за проезд теперь требуют деньги.

Речь идёт об участке асфальтированной дороги, известной как Полезное шоссе, проходящей от стелы «Сахарная Головка» в сторону Президентской трассы. С июля 2024 года проезд оказался под контролем предприятия ООО «Севастопольский», которому, по данным кадастровой службы, принадлежат около семи гектаров земли, включая саму дорогу.

Сначала с жителей требовали по 30 тысяч рублей в год за проезд к дому. После жалоб сумму снизили до одной тысячи. В компании утверждают, что берут плату за содержание дороги, ссылаясь на нормы действующего законодательства. Однако, как отмечают местные, покрытие разбито, а никаких работ по ремонту не проводится.

В департаменте сельского хозяйства людям предложили обращаться в суд, напомнив о праве требовать установления сервитута — то есть ограниченного права пользования чужим земельным участком для проезда и прохода. Но на практике подобные вопросы нередко решаются годами.

Ситуацию осложняет то, что альтернативного пути нет. Единственный мост в обход смыло во время наводнения в 2024 году. Тогда же, по словам депутата Балаклавского совета Людмилы Борденюк, по этой дороге проезжала техника МЧС, спасая людей и отключая аварийное электроснабжение.

Пока одни жители согласились подписать соглашение о проезде с владельцем участка, другие готовят обращения в прокуратуру, Следственный комитет и даже в администрацию Президента РФ. Проблема доступа к дороге, которой местные пользовались десятилетиями, остаётся неразрешённой.

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Дмитрий Островский

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