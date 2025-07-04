В Севастополе простились с морпехом Александром Кара-Ивановым, погибшим в зоне СВО

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Александра Константиновича Кара-Иванова. Он родился и вырос в городе, окончил школу №16, после чего работал водителем на одном из местных предприятий.

Позднее Кара-Иванов заключил контракт с Министерством обороны и после прохождения подготовки был направлен в подразделение морской пехоты. Службу он проходил в зоне специальной военной операции. Александр Кара-Иванов погиб в бою на Сумском направлении. О его гибели сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Дмитрий Островский

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