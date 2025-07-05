В Каче задержали мужчину, открывшего стрельбу в кафе

Сегодня днём в дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в кафе на территории гостиничного комплекса в Каче.

По предварительным данным, 73-летний местный житель, находясь в состоянии эмоционального возбуждения, вступил в конфликт со своей возлюбленной, которая работает в этом заведении.

В ходе ссоры мужчина, желая продемонстрировать свою «мужественность», достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в воздух. Пострадавших нет.

Мужчина попытался скрыться, но был задержан очевидцами и передан полиции.

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