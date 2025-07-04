Свободное время севастопольцев — чуть меньше 4 часов в день

В Севастополе жители в среднем тратят на свободное время 3 часа 59 минут в сутки. На сон уходит 8 часов 23 минуты. Такие данные опубликовала аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza на основе свежего исследования Росстата о том, как россияне проводят свои сутки.

Если сравнивать Севастополь с другими регионами, свободного времени у нас немного меньше, чем в среднем по стране — 4 часа 7 минут в день. Рекорд по досугу у жителей Чечни — почти 6 часов в сутки. Больше отдыхают и в Ингушетии, Осетии, Дагестане, Крыму, а также в Москве.

Интересно, что мужчины по всей России отдыхают в среднем на полчаса в день больше, чем женщины. Разница составляет 13% — 4 часа 24 минуты против 3 часов 53 минут. В Севастополе тенденция та же: у мужчин чуть больше времени «для себя», у женщин — больше домашних обязанностей.

Аналитики подсчитали: за последние пять лет у женщин в целом стало немного больше времени на отдых — примерно на 11 минут в день. Это уже плюс час досуга в неделю. У мужчин ситуация почти не изменилась.

В будни и выходные — разный ритм

В будние дни свободного времени меньше всего. Женщины располагают в среднем 3 часами 24 минутами, мужчины — 3 часами 42 минутами. В выходные картина меняется: у женщин появляется 5 часов 6 минут, а у мужчин — 6 часов 10 минут досуга.

Большая часть этого времени уходит на медиа — чтение, сериалы, соцсети, радио и прочее. Мужчины в будни тратят на это почти 1,5 часа в день, женщины — около 1 часа 20 минут. В выходные цифры растут: мужчины проводят у экранов 2 часа с лишним, женщины — примерно полтора.

На хобби и игры уходит совсем немного времени — у мужчин около 15 минут в будни и 28 минут в выходные, у женщин — почти вдвое меньше. Со спортом ситуация тоже скромная: максимум 11 минут в день в выходной, и то у мужчин. Женщины — всего 7 минут.

Зато женщины чуть чаще находят время для релаксации и размышлений: около 51 минуты в будни и 75 минут в выходные. Мужчины чуть отстают — 46 и 79 минут соответственно.

Почему у женщин меньше времени

Главная причина — неравномерное распределение домашних обязанностей. Женщины тратят на заботу о доме и семье почти в 2,5 раза больше времени, чем мужчины — около 4 часов в день. У мужчин на это уходит менее 2 часов. При этом мужчины в среднем дольше работают — на 1,5 часа в день. Но эта разница не перекрывает нагрузку женщин по дому.

Меняется ли ситуация?

Исследование показало, что россияне стали меньше времени тратить на просмотр развлекательного контента — мужчины на 29 минут в день меньше, женщины — на 17. Это освободило по несколько часов в неделю.

Вместо этого люди немного чаще выбирают спорт, хобби, даже релаксацию и саморазмышление. Так, на пассивный отдых мужчины стали выделять на 19 минут больше, женщины — на 23. На спорт — плюс две минуты в день у обоих полов.

А вот культурные мероприятия — концерты, спектакли и спортивные матчи — россияне стали посещать реже. На них теперь уходит вдвое меньше времени, чем пять лет назад.

Что в итоге?

По мнению экспертов, россияне постепенно отходят от «пассивного досуга» и стараются уделять больше времени занятиям, которые приносят личное удовлетворение: отдых, хобби, спорт. Женщины медленно, но верно «отвоёвывают» своё свободное время. Мужчины по-прежнему отдыхают больше, но и общественные ожидания в отношении домашних дел, судя по цифрам, пока остаются прежними.

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Дмитрий Островский

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