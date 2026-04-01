Драмтеатр Черноморского флота отправился в Беларусь на гастроли

Гастроли драмтеатра им. Бориса Лавренева Черноморского флота РФ приурочены ко Дню Единения народов России и Беларуси по приглашению Общественного объединения «Белорусский союз военных моряков».
Пройдут они с 31 марта по 9 апреля 2026 года в городах Минск, Пинск, Брест и Ганцевичи. Зрителям покажут не просто спектакли, а и спектакли-концерты с участием военного оркестра, а также тематические концерты.
Спектакли в программе:
- «Флотские истории» — спектакль-концерт с военным оркестром. Забавные, тёплые и поучительные случаи из флотской жизни.
- «Исповедь Дон-Жуана» (трагикомедия по пьесе Анатолия Крыма «Завещание целомудренного бабника») — о самом известном ловеласе в мировой литературе.
- «Тайна моей любви» — калейдоскоп встреч и расставаний по рассказам А. П. Чехова в постановке московского режиссёра Анны Котовой. О самом светлом и многогранном чувстве.
- «Под холщовыми небесами» — сценическая версия сборника рассказов Аркадия Аверченко. Сатирические зарисовки «короля смеха» в форме изящной, динамичной и философской кабаре-сюиты.
- «Штурм» — формат читки-эскиза. Основано на отрывках из романа Михаила Шолохова «Они сражались за Родину» и воспоминаниях разведчика Николая Гунько о штурме Сапун-горы (май 1944 года).
Программа гастролей:
Минск
31 марта 2026, 15:00 — Дом Москвы в Минске — «Штурм» (спектакль).
31 марта 2026, 19:00 — Драматический театр Белорусской армии — «Флотские истории» (спектакль).
1 апреля 2026, 15:00 — Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» — «Флотские истории» (спектакль-концерт с оркестром).
1 апреля 2026, 19:00 — Государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики Беларусь» — концерт оркестра
2 апреля 2026, 15:00 — Дом Москвы в Минске — «Штурм»
2 апреля 2026, 19:00 — Минский городской Дворец культуры — «Под холщовыми небесами»
3 апреля 2026, 15:00 — Дом Москвы в Минске — «Штурм»
3 апреля 2026, 19:00 — Минский городской Дворец культуры — «Тайна моей любви»
4 апреля 2026 ???? — Дом Москвы — Концерт военного оркестра
4 апреля 2026, 13:00 — Дом Москвы в Минске — «Флотские истории» (спектакль-концерт с оркестром)
5 апреля 2026, 18:00 — Дом Москвы в Минске — «Флотские истории» (спектакль-концерт с оркестром)
г. Пинск
6 апреля 2026, 13:00 — [Место проведения уточняется] — «Флотские истории» (спектакль-концерт с оркестром)
г. Брест
7 апреля 2026, 15:00 —Брестская крепость. Пороховой погреб. — «Штурм»
7 апреля 2026, 18:00 — Брестская крепость — Концерт военного оркестра
7 апреля 2026, 19:00 — Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси — «Под холщовыми небесами»
8 апреля 2026, 15:00 — Брестская крепость. Пороховой погреб. — «Штурм»
8 апреля 2026, 18:00 — Брестская крепость — Концерт военного оркестра
8 апреля 2026, 19:00 — Брестский академический театр драмы имени Ленинского комсомола Беларуси — «Тайна моей любви»
г. Ганцевичи
9 апреля 2026 — Воинская часть — «Флотские истории» (спектакль-концерт с оркестром)
ОРГАНИЗАТОРЫ ГАСТРОЛЕЙ
Гастроли проходят по приглашению Общественного объединения «Белорусский союз военных моряков» и при поддержке и организации Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Минске — филиала Государственного автономного учреждения города Москвы «Центр гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом — Московский Дом соотечественника» (ГАУ «Московский Дом соотечественника»).
