Что мы знаем об «омикроне»?

Ждать ли новый локдаун

Пока мир привыкал жить в условиях жестких ограничений и радовался малейшим послаблениям при снижении заболеваемости тем самым коронавирусом, который навсегда изменил привычный уклад жизни практически всех жителей планеты, появилась на горизонте новая угроза – «омикрон». И уже на конец января российские эпидемиологи прогнозируют новую вспышку заболевания Covid-19 в стране из-за распространения «омикрона».

Родом из Африки

Коронавирусный вариант «Омикрон» впервые был выявлен в Южной Африке в двадцатых числах ноября 2021 года, он отличался от своих предшественников и имел высокую скорость распространения.

Всего за несколько недель кривая ежедневных заражений Covid-19 в этой стране успела сначала резко подскочить, спровоцировав очередное ужесточение ограничительных мер, но затем так же резко и неожиданно пошла на спад.

На новость о новом штамме быстро отреагировали власти других стран и стали закрывать границы и вводить санитарные предписания для граждан, прибывающих из ЮАР. Однако всего через несколько недель «омикрон» обнаружили и в Западной Европе — Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах. Израиль стал первой в мире страной, полностью закрывшей свои границы из-за нового штамма. Россия также ввела ограничения для путешественников из Гонконга и некоторых стран Южной Африки. Те, кто въезжал в страну попадали на изоляцию и ежедневно сдавали ПЦР тесты.

К середине декабря ВОЗ удалось выяснить, чем конкретно он отличается от предшественников. В его геноме ученые насчитали около пяти десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на свойства вируса. Оседает он в верхней части легких и вот именно это способствует более быстрому распространению вируса.

Но есть в этом и положительная сторона. В носоглотке и бронхах – вирус наименее опасен и уступает по тяжести течения Covid-19, поэтому по накопленным специалистами наблюдениям профессиональная помощь врачей зараженным требуется реже.

Но тут стоит отметить особенность этих эмпирических знаний, так как получены они преимущественно при наблюдении за южноафриканскими пациентами. Там выявили закономерность, что наибольшую опасность вирус представляет для пожилых людей, а средний возраст жителей ЮАР- около 27 лет (для сравнения, в Европе — примерно 44 года). И здесь наблюдается очень низкий процент привитых.

Все остальные исследования пока не так масштабны. Проанализированные данные из Англии, Шотландии и США, где наблюдается вспышка «омикрона» и пик еще не достигнут, ученые сходятся в выводе, что пациенты с этим штаммом попадают в больницу в 2-3 раза реже, чем зараженные его предшественниками.

Россия на низком старте

В России первые случаи заражения омикрон-штаммом были зарегистрированы 6 декабря 2021 года. Предсказуемо, что первыми пациентами стали граждане страны, вернувшиеся из Южно-Африканской Республики. Далее число случаев неуклонно росло, к концу года их было уже более ста. И не все уже были завозные.

После завершения новогодних праздников появилась статистика, согласно которой каждый третий заболевший коронавирусом в Москве заразился новым штаммом.

Российские ученые уже накопили данные, которые подтверждают, что «Омикрон» продолжает вытеснять «дельту».

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в интервью «Мир 24» рассказал, что за несколько недель существования штамма на территории нашей страны его выявление у определенных групп пациентов выросло с 1-1,5% в середине декабря 2021 года до 49% к концу новогодних праздников. И к 13 января цифра стала еще выше: около 76%.

«В Севастополе случаев заболевания «омикроном» пока нет», -сообщили «Севкору» в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Однако буквально накануне президент России Владимир Путин заявил, что новой, более сильной, волны, связанной с распространением нового штамма, избежать не удастся и до нее осталось порядка двух недель. Пик придется на конец января-начало февраля.

На совещании членов правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что главный удар примет Московская область, а также наблюдается снижение коллективного иммунитета в ряде других регионов, так как пошел на спад темп вакцинации и ревакцинации. Сказываются новогодние послабления.

Так, в Севастополе, который перед новым годом хвалили за достижение самого высокого коллективного иммунитета – более 80%, и снижение заболеваемости на этом фоне до 60 человек в сутки, все резко изменилось. С 12 января пошел скачок, который к 14 января уже закрепился на отметке 96 человек в сутки. В Крыму наблюдается аналогичная ситуация, и там с 17 января досрочно вернут требование необходимости предъявления QR-кодов в общественных местах.

Быть ли еще одному локдауну?

В Кремле пока затрудняются ответить на вопрос, будет ли объявлен локдаун на фоне новой волны коронавируса.

Президент порекомендовал использовать оставшееся время для подготовки системы здравоохранения и вакцинации.

Также в комментариях журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказал версию, что нагрузка на систему здравоохранения при «омикроне» может быть ниже, чем при других штаммах, однако без задела прочности не обойтись и стоит помочь себе и близким, сделав прививку.

«Уверенным можно быть в одном: если те, кто не привился, привьются или те, кто прививался больше полугода назад, сделают себе бустер, они сделают себе, своим родным и близким добро на фоне этой надвигающейся войны», — посчитал Песков, добавив, что оценивать необходимость введения нерабочих дней еще никто не берется.

Таким образом, новогодние праздники с послаблениями неминуемо привели к росту пациентов с коронавирусом. Ведь люди в эти дни чаще общались друг с другом, не соблюдали меры социальной дистанции, не носили маски, собирались на площадях и праздничных ярмарках. А с похолоданием еще и больше времени проводили в помещениях кафе, ресторанов, театров и кино, где собирались толпы народа. Все эти факторы являются благотворными для быстрого распространения вирусов, будь то «омикрон» или что-то другое. В связи с этим, стоит предположить, что в Севастополе, вслед за Крымом, обяжут снова носить с собой сертификаты о вакцинации и традиционно ужесточат графики работы общепита.

Ольга Сурикова