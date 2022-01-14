В Крыму возвращают QR-коды

Ужесточают ограничения

В Крыму после новогодних праздников начался рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим сегодня, 14 января, начали ужесточать пандемийные ограничения. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

Согласно указу главы республики Сергея Аксенова, с 17 января в Крыму снова необходимо будет предъявлять QR-коды с информацией о вакцинации и перенесенном заболевании или ПЦР-тест для посещения заведений общественного питания, торговых центров, спа-салонов, фуд-кортов, парикмахерских, саун, бассейнов, театров и кинотеатров.

Также с 17 января запрещено проводить развлекательные мероприятия в заведениях общественного питания.

Напомним, в Крыму накануне новогодних праздников было временно отменено требование предъявления QR-кодов в общественных местах до 20 января.

Аналогичное решение было принято и в Севастополе, только без указания срока возврата.

Ольга Сурикова