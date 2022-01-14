В Севастополе установлена новая станция мобильной связи

Жители долго жаловались на плохую связь

В Севастополе в микрорайоне Казачья бухта на улице Военных строителей появилась новая станция мобильной связи. В зоне ее действия находятся жилые дома по улицам Рубежной и Людмилы Бобковой, а также садовые товарищества «Пилот» и «Сократ».

В правительстве города сообщается, что ранее местные жители обращали внимание на низкий уровень сигнала мобильной связи в этом районе, теперь им доступна качественная мобильная связь и высокоскоростной интернет.

«С 2014 года у нас трафик вырос в 85 раз, в сутки мы сейчас прокачиваем порядка 400 терабайт трафика. Ежегодно при этом трафик удваивается, то есть инвестиции требуются огромные. Спасибо городу, спасибо федеральным властям за то, что обращают внимание на развитие и оказывают поддержку в реализации наших инвестиционных планов», — подчеркнул генеральный директор компании «К-телеком» Дмитрий Клименко.

Также отмечается, что в 2021 году мобильный оператор «К-телеком» при поддержке департамента цифрового развития ввел в эксплуатацию пять новых базовых станций:

— станция на мысе Фиолент обеспечивает связью Фиолентовское шоссе, включая садовое товарищество Бастион, а также Монастырское шоссе до Свято-Георгиевского монастыря;

— в районе проспекта Героев Сталинграда оборудование позволяет улучшить сигнал в жилых кварталах вдоль проспекта — от Свято-Никольской площади до пересечения с проспектом Античным;

— базовая станция в районе проспекта Античного обеспечивает мобильным сигналом жилые комплексы Античный и Олимпия, жилые кварталы вдоль улиц Корчагина, Челнокова и других;

— в центральной части Любимовки базовая станция дает возможность пользоваться связью и интернетом как жителям поселка, так и отдыхающим;

— объект в районе конно-спортивного комплекса «Венера» улучшает покрытие на улице Генерала Жидилова.

Все базовые станции поддерживают стандарты 2G, 3G и LTE.

В этом году департамент цифрового развития планирует возвести еще 52 специальных площадки, где операторы могли бы разместить свое оборудование. Из них 22 точки будут расположены в сельской местности.

«Сейчас практически весь город Севастополь покрыт связью формата 2G – это голосовая связь. Практически во всех местах присутствует 3G. С LTE есть определенные пробелы, и департамент цифрового развития работает, чтобы их заполнить», — сообщила руководитель ведомства Александра Осипова.

Напомним, в начале января президент Владимир Путин поручил Правительству России принять меры, направленные на улучшение мобильной связи и интернета в Крыму и Севастополе.

Ольга Сурикова