Путин дал две недели на подготовку к новой волне коронавируса

Власти России уверены, вспышки не избежать

В России в ближайшее время начнется подъем заболеваемости коронавирусом, в том числе новым его штаммом «омикроном». Для этого уже разрабатываются дополнительные меры, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Владимир Путин отметил, что России осталось всего несколько недель на подготовку к новой вспышке.

В свою очередь, Татьяна Голикова заявила, что главный удар примет Московская область, а также наблюдается снижение коллективного иммунитета в ряде регионов, так как пошел на спад темп вакцинации и ревакцинации.

«Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача — принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции», — сказала Голикова, передает телеканал «Россия 24».

Напомним, ранее вероятность распространения омикрон-штамма коронавируса на глобальном уровне оценивалась ВОЗ как высокая.

Ольга Сурикова