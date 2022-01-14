В Севастополе резкий скачок заболеваемости коронавирусом

Еще в начале недели было на уровне 60

В Севастополе по состоянию на 14 января зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

58 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 5 человек в возрасте от 63 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 53 622 человек.

В настоящий момент выздоровели 50 858 человек, 1 896 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 14 января сделали прививку от коронавируса 279 509 человека. Второй этап вакцинации прошли 267 655 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 14 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.