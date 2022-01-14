Депутаты инициируют проверку законности выделения земельных участков в «Гераклее» и «Сосновом бору»

На прошедшем сегодня заседании постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам депутаты заксобрания Севастополя рассматривали обращение жителей ИЖС «Гераклея» и ТСН «Сосновый бор» по поводу использования ряда земельных участков.
Как стало известно, на территории этих объединений было выделено 360 участков. Владельцы самостоятельно организовали подъездные пути, необходимую инженерную инфраструктуру. Но постепенно в границах ИЖС и ТСН стали появляться новые земельные участки, которые размещались на территории общего пользования. Перестало хватать инженерных мощностей, а также стали узкими проезды.
Депутаты сошлись во мнении, что, действительно, спорные земельные участки стали появляться в украинский период. Но многие оформили права собственности уже в российском правовом поле. В свою очередь, представитель департамента по имущественным и земельным отношениям пояснил, что оформление земельных участков, выделенных гражданам в украинский период, закреплено законодательно.
Чтобы разрешить этот спорный вопрос, было принято решение рекомендовать департаменту по имущественным и земельным отношениям и Севреестру проанализировать правомерность выделения земельных участков, перечисленных в обращении граждан.
Комитет также обратится в департамент архитектуры и градостроительства с просьбой провести анализ территории на предмет соблюдения градостроительных норм.
Помимо этого, депутаты рекомендовали заявителям рассмотреть возможность разработки проекта планировки и проекта межевания территорий и предусмотреть в этих документах необходимые параметры проездных путей и нормы организации общественных пространств.
Напомним, на первом в 2022 году аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил до конца года завершить работы по подготовке генплана, ПЗЗ (Правил землепользования и застройки) и обновленной стратегии социально-экономического развития.
Анна Мельникова
Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя