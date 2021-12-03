Севастополь возглавил рейтинг городов по уровню коллективного иммунитета

Показатель более 80%

Севастополь назвали абсолютным лидером среди российских регионов по коллективному иммунитету к COVID-19. Такое заявление сделала вице-премьер России Татьяна Голикова.

«У нас есть абсолютный лидер — город Севастополь, где этот показатель составил 80,8%», — отметила она, передает пресс-служба правительства города.

Заместитель губернатора Александр Калугин подчеркнул, что такого высокого показателя удалось достичь благодаря активной гражданской позиции севастопольцев.

«В Севастополе вакцинация продолжается активными темпами – на сегодня мы абсолютные лидеры… Заболеваемость в городе падает, но тем не менее каждый день мы фиксируем новые случаи. Поэтому нам рано расслабляться, на этих результатах останавливаться нельзя», — сказал вице-губернатор.

Напоминается, что на утро 3 декабря сделали прививку от коронавируса 249 181 человек. Второй этап вакцинации прошли 222 806 жителей региона. Случаев осложнений не зарегистрировано.

Ольга Сурикова