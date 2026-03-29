Чемпионат и Первенство ЮФО по ММА: четыре медали в копилке севастопольской сборной

Завершились соревнования Южного федерального округа. Команда Федерации ММА Севастополя достойно представила регион, завоевав 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Серебро:

· Максим Куликов – досрочно завершил 1/8 и 1/4 финала, в упорном и конкурентном финале уступил решением судей.

· Асадулла Никамагомедов – в финале проиграл решением крепкому бойцу из Краснодара, став серебряным призёром.

Бронза:

· Никита Пестов – в 1/4 финала уступил решением, завоевав бронзу.

· Гайдар Магомедов (20+ лет, 61,2 кг, клуб «Анаконда», тренер Пирбаймат Гусейнов) – досрочно выиграл 1/8, в 1/4 стабильно вёл поединок, но во втором раунде при проходе в ноги получил рассечение, что изменило ход боя. По итогу решение не в нашу сторону, и бронзовая награда.

Отметим, что 1-е и 2-е места дают путёвку на первенство России. Команде предстоит серьёзная работа, чтобы подготовить бойцов и бороться за самые высокие результаты для нашей сборной.

Федерация ММА Севастополя выражает особую благодарность президенту федерации Сергею Сергеевичу Коту – за колоссальный труд и внимание, команда это ценит.

Всему тренерскому составу – за доверие, терпение и ежедневную работу.