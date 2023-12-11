Более 2,5 тысяч предпринимателей Севастополя выбрали ПСБ банком для бизнеса

ПСБ выбрали финансовым партнером для бизнеса более 2,5 тысяч предпринимателей Севастополя. Об этом сообщил управляющий Севастопольским филиалом ПСБ Арсен Тананян на встрече с деловым сообществом региона, организованной банком. В ней приняли участие представители «Опоры России», Торгово-промышленной палаты Севастополя, общественной организации предпринимателей «Новая формация».

На мероприятии Арсен Тананян представил результаты исследования настроений малого и среднего бизнеса Севастополя – индекса RSBI – за 3 квартал 2023 года. Совместный проект ПСБ и «Опоры России» реализуется с 2014 года и является одним из важных индикаторов предпринимательского климата в России.

Так, в 3 квартале индекс RSBI Севастополя составил 51 пункт и впервые с марта 2022 года вышел в зону умеренного роста. Восстановление деловой активности региона эксперты ПСБ связывают с оживлением сбыта и улучшением ситуации с кадрами. 44% предпринимателей ожидают рост продаж, что выше, чем в среднем по России (30%). Доля пессимистов составила лишь 11% в отличие от 23% по стране.

Оптимистичные настроения бизнеса ПСБ готов поддержать новыми продуктами и привлекательными условиями обслуживания. Специалисты банка рассказали о запуске акции «Крым PRO 2», в рамках которой для новых клиентов при открытии счета первые три месяца комиссия за эквайринг составит не более 0,9%*.

Продолжает действовать акция «Бизнес Крым»**, в соответствии с условиями которой предпринимателям предлагаются одни из самых выгодных условий обслуживания в регионе. При открытии счета в ПСБ его владельцу доступны 10% на остаток, кешбэк по корпоративной карте 10% на несколько выбранных категорий, а также снятие наличных в любых банкоматах с комиссией 0,5%.

В завершение встречи Арсен Тананян вручил благодарственные письма Севастопольского филиала ПСБ представителям бизнес-сообществ региона за плодотворное сотрудничество в текущем году.

«Клиенты ПСБ в Севастополе высоко оценили удобство, простоту и выгодные условия банковского сервиса, нацеленного на потребности предпринимателей. При этом мы понимаем, что дальнейшее развитие банковских услуг напрямую зависит от уровня цифровизации. Банк продолжает внедрять новые технологичные решения для упрощения клиентского пути и снижения операционной нагрузки», – резюмировал Арсен Тананян.

*Период проведения акции «Крым PRO 2» с 22 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года

В первый календарный месяц после окончания срока действия акционного тарифа, а также в первый и второй календарные месяцы установки терминала действует ставка, соответствующая максимальному значению оборота и категории по нижеуказанной таблице. По истечении указанного срока размер процента устанавливается на каждое второе число месяца исходя из оборота и категории за предыдущий месяц в соответствии с нижеуказанной таблицей:

Оборот за календарный месяц (по каждому Терминалу), категория до 100 тысяч рублей 100-200 тысяч рублей 200-300 тысяч рублей 300-400 тысяч рублей 400-500 тысяч рублей свыше 500 тысяч рублей Продукты и супермаркеты 1,99% 1,89% 1,69% 1,59% 1,59% 1,59% Фастфуд 1,89% 1,49% 1,29% 1,19% 1,19% 1,05% Здоровье 1,99% 1,39% 1,19% 1,09% 1,09% 1,09% Образование 2,29% 2,09% 1,69% 1,49% 1,49% 1,45% Аптеки 1,99% 1,89% 1,79% 1,69% 1,59% 1,59% АЗС 2,29% 2,19% 1,99% 1,69% 1,69% 1,69% Прочие 2,29% 2,29% 2,19% 2,09% 2,09% 2,09%

С четвертого месяца дополнительно может взиматься фиксированная комиссия 490 руб. (за исключением случаев использования ПСБ кассы и SoftPos), если оборот в предыдущем месяце был менее 100 тыс. руб. Информация актуальна на дату публикации. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 года.

*Акция лояльности «Бизнес Крым» по расчетно-кассовому обслуживанию для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, относящихся к сегментам «Малый бизнес» и «Средний бизнес», находящихся в Республике Крым и Севастополе. Период проведения Акции – с 2 мая 2023 г. по 31 декабря 2025 г. (включительно). Оказание услуг расчетно-кассового обслуживания осуществляется согласно программам обслуживания «Оптимум» и «Максимум». Подробнее на сайте psbank.ru. Не является публичной офертой. ПAO «Промсвязьбанк».

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